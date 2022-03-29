Найгірший період у житті, – Світоліна знялася з турніру в Чарлстоні

Українська тенісистка Еліна Світоліна знялася з прийдешнього турніру WTA500 у американському Чарлстоні. Він має розпочатися 4 квітня.

Світоліна через війну не може сконцентруватися на грі

У попередніх турнірах тенісистка двічі поспіль вибувала в першому ж матчі, поступаючись британкам із другої сотні. Водночас Еліна поки що залишається у квітневих заявках на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти США та ґрунтовий турнір WTA500 у німецькому Штутґарті.

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Після поразки в Маямі Світоліна розповіла, що наразі переживає "найгірший період у своєму житті". Тенісистка не може сконцентруватися належним чином на грі в теніс через повномасштабну війну в Україні.

Щогодини ми бачимо новини. Ви бачите це, а для моєї батьківщини це дуже болісно,

– сказала Еліна.

Батьки відомої тенісистки встигли виїхати закордон, проте більшість її рідних все ж таки лишилися в Одесі.

"Раніше Одеса була безпечнішою за Київ або схід України. Я говорила з бабусею, яка живе біля моря. Вона сказала, що російські військові запускали ракети з кораблів просто на місто", – сказала тенісистка.

За словами Світоліної, їй важко зосередитися на грі. Вона запевняє, що ментально, як і більшість українських тенісисток, перебуває в Україні.

Першого тижня було дуже важко. Я прокидалася від кошмарів. Зараз уже краще, тому що звикаєш до цього. Та можу сказати, що це найгірший період мого життя,

– додала спортсменка.