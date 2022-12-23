Зірка ЧС-2022 став найдорожчим футболістом світу: хто зріс у ціні завдяки Мундіалю

Портал Transfermarkt оновив ціни на топ-гравців після чемпіонату світу в Катарі. Феєричний виступ Кіліана Мбаппе дозволив йому обігнати Ерлінга Холанда.

18 грудня в Катарі добіг кінця чемпіонат світу з футболу 2022. Переможцем турніру стала збірна Аргентини, яка у божевільному фіналі в серії пенальті виграла у Франції.

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Після Мундіалю популярний портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів. Феєричний турнір дозволив Кіліану Мбаппе стати найдорожчим гравцем у світі.

Мбаппе обійшов Холанда

На турнірі француз забив 8 голів (в тому числі три – у фіналі) та віддав два асисти. Це дозволило нападнику ПСЖ подорожчати на 20 мільйонів євро та обійти Ерлінга Холанда.

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КЛУБ КРАЇНА ВАРТІСТЬ 1 Кіліан Мбаппе ПСЖ Франція 180 млн євро 2 Ерлінг Холанд Манчестер Сіті Норвегія 170 млн євро 3 Вінісіус Жуніор Реал Бразилія 120 млн євро 4 Джуд Беллінгем Боруссія Д Англія 110 млн євро 5 Філ Фоден Манчестер Сіті Англія 110 млн євро 6 Джамал Мусіала Баварія Німеччина 100 млн євро 7 Педрі Барселона Іспанія 100 млн євро 8 Букайо Сака Арсенал Англія 100 млн євро 9 Феде Вальверде Реал Уругвай 100 млн євро 10 Орельєн Чуамені Реал Франція 90 млн євро 11 Харрі Кейн Тоттенхем Англій 90 млн євро 12 Гаві Барселона Іспанія 90 млн євро

Найбільший прирост зафіксували двоє зірок ЧС – французи Кіліан Мбаппе, а також аргентинець Енцо Фернандес. Вони подорожчали на 20 мільйонів євро. Ціна на найкращого молодого гравця Мундіаля тепер становить 55М.

Марокканський ривок

18 мільйонів до своєї вартості додав аргентинець Хуліан Альварес (50М). Також на 15 мільйонів виросли Коді Гакпо з Нідерландів (60М), хорват Йошко Гвардіол (75М) та марокканець Соф'ян Амрабат (25М).

Що стосується відсоткового подорожчання, то варто виділити ще одного представника "левів Атласа" Аззедіна Унаї. Своїми виступами на ЧС-2022 хавбек Анже зумів піднятися в ціні у чотири рази – з 3,5 мільйонів до 15-ти.

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А де Мессі?

Цікаво, що вартість найкращого гравця Мундіаля Ліонеля Мессі не змінилась – 50 мільйонів євро. Причиною є вік гравця (35 років), але це не заважає йому бути найдорожчим футболістом у віці 34+ років:

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КЛУБ КРАЇНА ВАРТІСТЬ 1 Ліонель Мессі ПСЖ Франція 50 млн євро 2 Роберт Левандовскі Барселона Польща 45 млн євро 3 Карім Бензема Реал Франція 35 млн євро 4 Кріштіану Роналду – Португалія 20 млн євро 5 Мануель Ноєр Баварія Німеччина 12 млн євро

Хто найдорожчий з України

Оскільки наша команда не грала на ЧС-2022, то і ціни на українців не змінились. Лідерство утримує півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик, якого портал оцінює у 40 мільйонів євро.

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Слідом за ним йдуть троє легіонерів, а також вінгер Динамо Віктор Циганков. До слова представник киян трохи втратив в ціні у порівнянні із травнем, Віктор подешевшав на три мільйони.