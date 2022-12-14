На найбільшому катку в Україні буде безкоштовне катання на ковзанах для переселенців

24 грудня в Києві на Льодовому стадіоні відкриється найбільша в Україні ковзанка площею 6000 квадратних метрів.

В цьому році Sport&Business Club Ukraine разом з громадською організацією "ВПО України" при підтримці Міністерства молоді та спорту України запускають масштабний благодійний проєкт "Свої для своїх" – за його умовами, вхід на каток для внутрішніх переселенців буде безкоштовним кожен день з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 14:00, крім вихідних та святкових днів

Все що для цього треба – надати довідку ВПО у паперовому вигляді або у додатку "Дія".

Варте уваги Змінити місце реєстрації можна буде онлайн: Дія анонсувала нові корисні послуги для ВПО

Також безкоштовним вхід буде учасникам бойових дій, а пенсіонери та діти-сироти отримають знижку в розмірі 50% за наявності відповідного посвідчення.

Вартість входу на ковзанку – 100 гривень, ще 150 гривень треба буде сплатити за оренду ковзанів, якщо ви не маєте власних.

На території поряд з ковзанкою будуть працювати комфортабельні роздягальні та точки фаст-фуду, де гості зможуть випити гарячі напої та перекусити.

Адреса ковзанки "Vintage park" – проспект Академіка Глушкова, 9. Найближча станція метро – "Іподром", яка працює як укриття під час повітряних тривог.