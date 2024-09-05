Ніколайчик принесла Україні перше "золото" у дзюдо на Паралімпійських іграх у Парижі

У четвер, 5 вересня, відбуваються фінали з дзюдо на Паралімпійських іграх-2024. Наталія Ніколайчик пробилась до фіналу за "золото".

Досвідчена 37-річна дзюдоїстка виступає у ваговій категорії до 48 кілограмів у класі J1. На шляху до золотого фіналу Паралімпіади-2024 Наталія Ніколайчик рознесла у чвертьфіналі суперницю із Греції 10:0, пише 24 Канал.

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Перервала особисту серію із бронзових нагород

У півфінальній сутичці українка практично не залишила шансів представниці Бразилії Сілві Де Андраде 10:1. Дві поспіль перемоги привели Ніколайчик до фіналу у Парижі.

У вирішальній сутичці українська дзюдоїстка змагалась із представницею Японії Сідзукі Хангай. Ніколайчик першою розмочила нулі у рахунку 0:1. Українка іппоном оформила "суху" перемогу 11:0.

Наталія Ніколайчик – чемпіонка Паралімпійських ігор-2024. Це перша медаль у Парижі для України з дзюдо.

До слова. На Паралімпіаді Лондона-2012 та Токіо-2020 Наталія Ніколайчик здобувала бронзові медалі у дзюдо.

Це вже 55-та нагорода для нашої країни у Парижі та 15-та "золота".