Залишила позаду "нейтральну" росіянку: Кобзар виграла "золото" Паралімпіади-2024

У вівторок, 3 вересня, відбулися фінали з легкої атлетики, у яких брали участь українці. В одному з них змагалася Наталія Кобзар.

24-річна спортсменка змагалася у бігу на дистанцію 400 метрів у класі Т37. Наталія Кобзар мала шанс поповнити особисту скарбничку паралімпійських медалей, пише 24 канал.

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Кобзар принесла Україні золоту медаль

Українська легкоатлетка з найкращим результатом сезону підходила до фіналу. Її суперницями були представниці Південної Африки (двоє), Франції, Бельгії, Китаю та Тунісу. Кобзар дісталася восьма доріжка.

Українська спортсменка прибігла до фінішу першою та принесла Україні ще одну золоту медаль.

Наша спортсменка з особистим рекордом (1:00.92) виграла забіг на 400 метрів, випередивши "нейтральну" росіянку Вікторію Сланову. Наталія Кобзар вперше у своїй кар'єрі стала паралімпійською чемпіонкою.

"Срібло" у цій дисципліні дісталося китаянці Цзян Феньфень, а "бронза" – нейтральній спортсменці Слановій.

Результат забігу на 400 метрів / скриншот з офіційного сайту Паралімпіади

Зазначимо, що це друга медаль Кобзар на Паралімпіаді-2024. Раніше вона здобула "срібло" в бігу на 200 метрів.

Довідка. Наталія Кобзар є срібною призеркою Паралімпіади в Токіо-2020.

Відзначимо, що ця медаль стала 44-ю для України на Паралімпіаді-2024, в тому числі дев'ятою найвищого ґатунку.