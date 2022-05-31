Наші співчуття не повинні вплинути на мету виграти матч, – гравець збірної Шотландії

1 червня відбудеться матч півфіналу плей-офф відбору ЧС-2022 Україна – Шотландія. "Синьо-жовті" вже прибули у Глазго.

Макгінн: В усіх нас є бажання зіграти на чемпіонаті світу

Півзахисник збірної Шотландії Джон Макгінн прокоментував прийдешню зустріч з Україною у кваліфікації ЧС-2022. Він висловив свої співчуття українцям.

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У нас буде повага. Насправді я не можу собі уявити, крізь що проходять зараз українські гравці. Це дійсно важка ситуація. Однак, це те саме, коли ми граємо проти Зінченка, Ярмоленка, Миколенка (йдеться про АПЛ – 24 канал). Ти їх поважаєш, співчуваєш, але також хочеш перемогти,

– наголосив футболіст.

Гравець збірної Шотландії заявив, що їхні емоції не завадять їм викластися на полі. Він вважає, що його команда досить вмотивована, щоб перемогти.

"В усіх нас є бажання зіграти на чемпіонаті світу. Україна – одна з команд, яка стала на нашому шляху. В середу впродовж 90, або ж навіть 120 хвилин ми будемо віддавати всі свої сили.

Неможливо повністю уникнути цю жахливу ситуацію. Всі наші співчуття направлені на адресу гравців, персоналу, та, звісно, кожного, кого зачепила ця ситуація. Але, ці емоції не повинні вплинути на мету виграти матч, здійснити нашу мрію. Шотландія буде найбільш мотивованою командою", – додав Макгінн.

Що відомо про футболіста

Джон Макгінн півзахисник клубу Астон Вілли. У сезоні, що минув він зіграв 35-х матчах чемпіонату Англії, де забив 3 м'ячі.

Футболіст виступав, зокрема, за клуби Сент-Міррен та Гіберніан.

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