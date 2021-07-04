У нас відмінна команда – нас нічого не зламає, – Ярмоленко про поразку Англії
Джерело:"Футбол 1/2/3"
Лідер збірної України з футболу Андрій Ярмоленко прокоментував виліт команди з Євро-2020. В 1/4 фіналу українська збірна програла Англії та покинула турнір.
Ярмоленко: Нас надламав швидкий гол
Ярмоленко заявив, що Англія здобула заслужену перемогу. За словами українського футболіста, переломним моментом у грі став перший гол на 4 хвилині гри.
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Я вважаю, що збірна Англії заслужено виграла сьогоднішній матч. Я їх вітаю та бажаю удачі у майбутньому. Напевно, нас надламав швидкий гол. У нас була стратегія і тактика на цю гру, але коли ти пропускаєш гол на 4 хвилині, то зразу все ламається і доводиться перебудовуватися,
– сказав Андрій.
Разом з тим, Андрій запевнив, що пропущений гол не зламав збірну України.
"Нас нічого абсолютно не зламає. У нас відмінна команда з хорошим колективом, тому нас нічого не зламає. Ми знаємо, завдяки чому ми можемо грати. Ми знаємо, як ми можемо грати. Попри результат, що ми програли 4:0 – я пишаюся, що перебуваю у цьому колективі і я вважаю, що для нашої збірної це велике досягнення пройти у таку стадію. Тому я вітаю наших вболівальників з таким результатом", – зазначив Ярмоленко.
Футболіст Вест Хема вважає, що збірна України вдало виступила на Євро-2020. Наша команда вперше в історії дійшла до чвертьфіналу.
Я вважаю, що ми виступили добре. Звісно, у деяких матчах могли грати краще. Загалом я задоволений результатом. Ми затрималися на цьому турнірі довше, аніж такі команди як Німеччина та Португалія. Я можу тільки привітати наших вболівальників. Сьогодні ми програли. Але потрібно дивитися, кому ми програли. Ми сьогодні програли одній з найкращих команд світу,
– резюмував Андрій.
- Збірна України програла Англії з рахунком 4:0. Англійська збірна виграла вже 5 матч на Євро й досі не пропустила жодного голу. У півфіналі Англія 7 липня зіграє проти Данії.