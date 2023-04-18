Наполі – Мілан: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Наполі та Мілан у вівторок, 18 квітня визначать хто з них вийде у півфіналі Ліги чемпіонів. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Наполі - Мілан.

Наполі до цього ніколи у своїй історії не виходив у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Мілан же сім разів вигравав Лігу чемпіонів. І жодного разу не поступався італійським командам за сумою двох матчів в цьому турнірі. І перший крок до того, щоб продовжити цю серію, "россонері" зробили 12 квітня, коли обіграли Наполі на власному полі. Тож тепер 18 квітня вони проведуть матч-відповідь у Неаполі.

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Варт відзначити, що Мілан в першому матчі здобув мінімальну перемогу. Однак ще до цього в чемпіонаті Італії саме Мілан здобув розгромну перемогу на "Стадіо Дієго Армандо Марадона" 0:4. Тож як перемагати в Неаполі команда знає.

Матч Наполі – Мілан розпочнеться о 22:00. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Наполі – Мілан.

Наполі – Мілан онлайн