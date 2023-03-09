Форвард Шахтаря пригадав стажування у Європі: у ПСЖ його називали "українським Неймаром"

Нападник донецького Шахтаря Данило Сікан пригадав свої стажування у топових клубах Європи. Футболіст свого часу набрався досвіду в академіях французького ПСЖ та іспанського Вільярреала.

За свій 21 рік Данило Сікан встиг пограти в Україні та за кордоном. Із січня 2022-го по кінець червня того ж року виступав у німецькій Ганзі на правах оренди. Перед тим, як стати одним із основних форвардів Шахтаря, Сікан пограв у різних українських клубах та був на стажуванні у ПСЖ та Вільярреалі.

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Сікан: Чесно, сам не розумію, як я потрапив туди

Про цей досвід футболіст розповів клубному ютуб-каналу Шахтаря. Сікан розповів, що не брав участь у матчах обох колективів, а лише тренувався на академії та зіграв у двосторонній грі Вільярреала.

Нападник Шахтаря відверто не зрозумів, як йому вдалось потрапити на таке стажування. Сікан зізнався, що на тренуваннях ПСЖ його порівнювали із зірковим Неймаром.

Чесно, сам не розумію, як я потрапив туди. Мені сказали летіти на стажування з Вільярреалом, потім – до ПСЖ. Я прилетів до Франції з мамою, і нічого такого – база, є жіночий футбол, американський. Там U-19, U-21, усі грають. Нічого такого, там просто беруть більше афроамериканців та тренують їх. Ну, тренування такі ж, різниці ніякої, вони не сильніші за ту академію, яка була тоді в мене в Карпатах. У ПСЖ мене тоді називали Неймаром,

– сказав форвард "гірників".

Сікан додав, що не дуже зрозумів принцип роботи академії іспанського клубу.

"А от школу "Вільярреалу" я взагалі не зрозумів, у них там просто велика академія, і туди приїжджають з усього світу. Звісно, вони можуть вирощувати футболістів. Коли з усього світу приїдуть до Карпат, але не приїжджатимуть...", – відповів Данило.

Гравець донецького клубу порівняв виховання футболістів у Європі та в Україні.

Якщо в нас в Україні кидають м'яч і маленькі діти займаються чим хочуть, то там пояснюють, щоби один давав передачу туди, інший біг за спину. Вони грають у футбол три на три і постійно так роблять,

– розповів Сікан.

Головне про кар'єру Данила Сікана

Розпочинав свою кар'єру у Львові, де програв за УФК та Карпати U-19. У 2019 році перейшов у структуру Шахтаря, де грав за другу команду "гірників".

Аби набратись досвіду був відправлений в оренду у Маріуполь.

Влітку 2020-го перейшов до головної команди Шахтаря, але знову відправився в оренду у Маріуполь.

Вкінці червня 2021 року повернувся до "гірників", а вже вкінці січня 2022 року поїхав в оренду у німецьку Ганзу.

30 червня 2022 року повернувся у донецьку команду та більше нікуди не вирушав.

У поточному сезоні Сікан провів 21 матч, у яких забив 8 голів та віддав один асист.

Загалом за головну команду "гірників" вже встиг зіграти 43 поєдинки (10 м'ячів та 2 результативні передачі).

Сікан 9 березня спробує допомогти Шахтарю обіграти Феєнорд у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Перша зустріч для "гірників" буде формально домашньою. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.