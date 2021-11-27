Нападник Динамо відмовляється служити в армії Білорусі попри загрозу ув'язнення
Джерело:Rp.pl
Нападник Динамо Ілля Шкурін розповів, що його призивають в білоруську армію. Футболіст відмовляється служити в армії Білорусі, за що йому загрожує ув'язнення.
Шкурін: Не хочу служити з огляду на нинішню ситуацію
Білоруський футболіст підтвердив інформацію, що отримував повістки в армію. Але гравець ухиляється від служби через політичну ситуацію у Білорусі.
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Так, я отримував повістки. Навіть до мене додому приходили. Я не проти армії, але не хочу служити з огляду на нинішню ситуацію в Білорусі. Точно не зараз,
– заявив Шкурін.
Футболіста Динамо не лякає, що через ухиляння від армії проти нього можуть порушити кримінальну справу. Якщо "ховатися" протягом двох років, то можна навіть потрапити за ґрати.
Шкурін приєднався до Динамо у 2021 році, перейшов з московського ЦСКА на правах оренди. Футболіст відповів на запитання, чи може російська влада видати його Білорусі після повернення до Москви.
"Теоретично так. Я не знаю, чим усе скінчиться. Відбутися може все, що завгодно. Я в оренді до червня 2022 року", – резюмував нападник.
Коротко про ситуацію в Білорусі
- Влітку 2020 року в Білорусі відбулися вибори президента, результати яких були сфальсифіковані.
- Диктатор Олександр Лукашенко проголосив себе президентом Білорусі, внаслідок чого в країні спалахнули масові протести. Акції протесту були жорстко придушені силовиками.
- США, держави Європи, Україна та більшість інших країн світу не визнали вибори в Білорусі. ЄС та США ввели санкції проти режиму Лукашенка.
- Наразі напружена ситуація на білорусько-польському кордоні. У листопаді тисячі мігрантів спробували прорвати кордон Польщі.
- У Євросоюзі вважають, що нелегалів організовано звозили до кордону Польщі. Там переконані, що до цього причетний Лукашенко.
- Україна, Латвія та Литва посилили контроль на кордоні з Білоруссю.