Нападник Динамо відмовляється служити в армії Білорусі попри загрозу ув'язнення

Нападник Динамо Ілля Шкурін розповів, що його призивають в білоруську армію. Футболіст відмовляється служити в армії Білорусі, за що йому загрожує ув'язнення.

Шкурін: Не хочу служити з огляду на нинішню ситуацію

Білоруський футболіст підтвердив інформацію, що отримував повістки в армію. Але гравець ухиляється від служби через політичну ситуацію у Білорусі.

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Так, я отримував повістки. Навіть до мене додому приходили. Я не проти армії, але не хочу служити з огляду на нинішню ситуацію в Білорусі. Точно не зараз,

– заявив Шкурін.

Футболіста Динамо не лякає, що через ухиляння від армії проти нього можуть порушити кримінальну справу. Якщо "ховатися" протягом двох років, то можна навіть потрапити за ґрати.

Шкурін приєднався до Динамо у 2021 році, перейшов з московського ЦСКА на правах оренди. Футболіст відповів на запитання, чи може російська влада видати його Білорусі після повернення до Москви.

"Теоретично так. Я не знаю, чим усе скінчиться. Відбутися може все, що завгодно. Я в оренді до червня 2022 року", – резюмував нападник.

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