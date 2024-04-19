Мінус кандидат для Баварії: Нагельсманн продовжив контракт зі збірною Німеччини

Мюнхенську Баварію після закінчення сезону-2023/2024 очолить новий тренер, адже Томас Тухель залишить свою посаду. Пріоритетним варіантом на це місце вважався Юліан Нагельсманн, проте цього вже точно не станеться

36-річний спеціаліст продовжив контракт зі збірною Німеччини. Чинна угода буде діяти до завершення чемпіонату світу-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

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Тренер вирішив залишитися у збірній

Німецький фахівець після підписання нового контракту прокоментував своє рішення залишитися на посаді тренера національної збірної. Він заявив, що приймав його серцем та хоче продовжити захоплюючу подорож з командою, яка розпочалася восени 2023 року.

Це рішення серця. Це велика честь мати можливість тренувати національну команду та працювати з найкращими гравцями країни. Успішними, пристрасними виступами ми маємо шанс надихнути всю країну. Дві перемоги над Францією та Нідерландами в березні дуже зворушили мене. Ми хочемо разом успішно провести домашній чемпіонат Європи, і я дуже чекаю цього разом із моєю тренерською командою,

– заявив Нагельсманн.

Зазначимо, що попередня угода тренера зі збірною Німеччини була розрахована до кінця Євро-2024. Він очолив "Бундестім" після звільнення з Баварії. Мюнхенці знову розраховували повернути наставника та вважали його пріоритетним варіантом.

Президент Німецького футбольного союзу Бернд Ноєндорф пояснив, що інтерес до Юліана Нагельсманна з боку інших клубів став додатковим стимулом підписати з тренером новий контракт завчасно.

"Це сильний сигнал – Нагельсманн залишається тренером збірної й після Євро. Він перебуває в списку багатьох великих клубів Європи. Але національна команда для Юліана – більше, ніж робота, це близько його серцю", – заявив функціонер.

. Юліан Нагельсманн на посаді головного тренера збірної Німеччини провів 6 матчів. У них його команда здобула 3 перемоги, одного разу зіграла внічию та двічі поступилася.

Нагадаємо, що на домашньому Євро-2024 збірна Німеччини зіграє в одній групі разом з Шотландією, Угорщиною та Швейцарією. При підготовці до турніру "Бундестім" проведе товариський матч зі збірною України. Він відбудеться 3 червня у Нюрнберзі на стадіоні "Мак Морлок". Початок поєдинку заплановано на 21:45.