Визнання українських талантів: Мудрик та Трубін потрапили в збірну вундеркіндів 2022 року

Авторитетний футбольний портал Foot Mercato опублікував свою версію команди з найкращих молодих футболістів віком до 21 року. До збірної вундеркіндів потрапили два українських гравця.

Щорічно редакція Foot Mercato проводить опитування щодо визначення футбольних самородків віком до 21 року. Багатий на події 2022 рік подарував футбольному світу чимало яскравих талантів.

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Два українця в збірній топ-вундеркіндів

Тим приємніше і цінніше, що в рік проведення чемпіонату світу до списку найкращих потрапили два українські футболісти.

До збірної вундеркіндів обрали гравців донецького Шахтаря – воротаря Анатолія Трубін та вінгера Михайло Мудрика. Кожен з них отримав максимальну кількість балів в своїй номінації.

Голкіпер "гірників" випередив на п'ять балів 18-річного воротаря Челсі Габріеля Слоніна, який на правах оренди виступає в Чикаго Файр.

А Михайло Мудрик потрапив в тріо атакувальної ланки, випередивши Гонсалу Рамуша з Бенфіки та Юсуфа Мукоко з дортмундської Борусії.

Збірна топ-вундеркіндів / twitter.com/footmercato

Варто зазначити, що до списку номінантів потрапили два гравці київського Динамо – воротар Руслан Нещерет і захисник Ілля Забарний. Але вони набрали, відповідно, 1 та 2 бали, поступившись своїм конкурентам.

Нагадаємо, що в минулому році Анатолій Трубін посів друге місце серед молодих голкіперів в опитуванні Foot Mercato.