Я – не український Неймар, – Мудрик зізнався, чи перейде в Арсенал

Михайло Мудрик продовжує перебувати під наглядом скаутів Арсенала. Лівий вінгер Шахтаря прокоментував можливий перехід в АПЛ.

Мудрик: Вважаю, що кожен мріє грати в АПЛ

Талановитого футболіста часто порівнюють та називають "українським Неймаром". Хоча сам Михайло Мудрик не дуже любить, коли так його називають.

До теми Скаути у захваті: Мудрик залишається під прицілом Арсенала

Я – не український Неймар, я – український Мудрик. Це звучить краще,

– відповів вінгер Шахтаря.

Футболіст донецького клубу прокоментував чутки про свій потенційний переїзд в АПЛ. Він не виключає свого переходу у Лондон. Однак наразі його усі думки сконцентровані на грі Шахтаря.

"Перехід до АПЛ? Подивимося взимку. Було багато розмов щодо можливого трансферу, щодо клубів, які мною цікавляться, але це нормально. Взимку подивимося, що станеться. Я вважаю, що кожен мріє грати в АПЛ. Арсенал – дуже хороша команда, з хорошим тренером", – розповів Мудрик.

Михайло додав, що не відмовить Арсеналу, якщо той зробить офіційну пропозицію. Але не все залежить лише від вінгера.

Зараз я в Шахтарі. Хочу грати в цій команді, я люблю цю команду, люблю кожного з цієї команди. Зараз це мій дім. Не зможу сказати "ні" Арсеналу у випадку отримання пропозиції, але не все залежить тільки від мене,

– додав футболіст.

Не виключено, що у майбутнє зимове трансферне міжсезоння Арсенал не лише зацікавиться футболістом "гірники", а й спробує підписати вінгера.

Контракт Мудрика з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року.

Нагадаємо, що Мудрик відзначився голом в останньому матчі Шахтаря проти Лейпцига (1:4). У новому сезоні провів за "гірників" 4 поєдинки, у яких забив один гол та зробив 3 асисти.