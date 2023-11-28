Закрутив стосунки із фанаткою Челсі: Мудрика запідозрили у романі з російською моделлю

Якщо на футбольному полі гра Михайла Мудрика приносить одне задоволення, то поза його межами українець не так приємно дивує. На просторах інтернету заговорили про особисте життя футболіста збірної України.

27 листопада в інстаграмі 22-річного лівого вінгера лондонського Челсі з'явилось відео із позафутбольного життя. Михайло політав на гелікоптері, аби насолодитись видом на місто з висоти. Мудрик насолоджується красивим життям, до якого він прийшов шляхом важкої праці та характеру, повідомляє 24 Канал.

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Нові деталі можливих стосунків

Все б нічого, якби подібними кадрами із гелікоптера на місто не поділилась російська модель та блогерка із 632 тисячами підписників в інстаграмі Віолетта Грачова.

Цікаво, що ще раніше Мудрика запідозрили у стосунках із росіянкою. Обоє підписані одне на одного в інстаграмі, а Михайло активно ставить вподобайки на світлини російської моделі.

Футболіст Челсі навіть залишав коментар під однією зі світлин Віолетти. Однак після коментарів його українських прихильників видалив свій коментар. Але під постами росіянки є чимало коментарів від українців, які пишуть національні гасла та висловлюють своє невдоволення вибором Михайла, заявивши, що це зіпсує його життя та репутацію.



Мудрик хотів зустрінутись із росіянкою / Скриншот із інстаграму моделі

Російська модель вже мала стосунки із футбольною людиною. Раніше Грачова зустрічалась із норвезьким гравцем Маттіасом Норманном, який встиг пограти у рідній країні моделі.

Росіянка спростовує чутки, але її словам ніхто не вірить

Схоже, що наразі дівчина живе у Дубаї, як позначено у її профілі в інстаграмі. Віолетта вже встигла спростувати чутки про роман із Мудрик та попросила заспокоїтись спортивних журналістів, які роздувають чутки. Однак сам футболіст збірної України ніяк не коментує усе, що коїться у його позафутбольному житті.

Раніше Михайло ніколи не розкривав деталі свого особистого життя.

А от на сторінці російської моделі є світлина у футболці Челсі. Схоже, що Віолетта до того всього ще й є уболівальницею лондонського клубу, у якому виступає Мудрик.

Дивний збіг усього чи правда, яку намагаються приховати?



У Мудрика роман із російською моделлю? / Скриншот із соцмереж росіянки

. Мудрик із січня 2023-го виступає за Челсі, підписавши із "синіми" контракт до кінця червня 2031-го року. У футболці лондонського клубу Михайло вже встиг зіграти 29 матчів, у яких забив 2 голи та віддав стільки ж результативних передач.