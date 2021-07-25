Моя тенісна кар'єра буде пов'язана лише з одним прізвищем, – Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свій перший матч на Олімпіаді-2020. Тенісистка здивувалась, коли побачила, що на ресурсах змінили її прізвище на Монфіс.

Перша перемога у складних умовах у Токіо

Світоліна не називає поєдинок проти Лаури Зігемунд нервовим. Матч вийшов напруженим, обидві тенісистки показували непоганий рівень тенісу. Гра була достатньо щільною із хорошими розіграшами.

Варте уваги Світоліна на класі дотиснула німкеню та пробилась в 1/16 фіналу Олімпіади-2020

Звичайно, через спеку потрібно було чекати, що будуть невеликі спади. Потрібно це приймати та боротись не лише із суперником, а й з кондиціями,

– зізналась українка.

Еліна виділила складні погодні умови у Токіо. До побутових особливостей українка вже адаптувалась, залишилось звикнути до погодних.

"Лише о четвертій годині спадає температура. У цей час приємно виходити на корт. До цього часу грати дуже складно. Спека настільки давить, що кросівки всередині просто горять. Але усі спортсмени в однакових умовах, хто сильніше та краще підготовлений, той і на коні", – висловила свою думку Світоліна.

Матч проти німкені Лаури Зігемунд тривав понад 3 години. Українка лише у трьох сетах змогла здолати 61 ракетку світу.

"Я не знаю, чому ресурси поміняли моє прізвище"

Не змогла Еліна обійти і питання зміни прізвища. Нагадаємо, українка 16 липня офіційно одружилась із французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Відразу після святкування Еліна у соцмережах змінила свій нік.

Хоча ще до весілля українка заявляла, що не збирається змінювати прізвище у тенісному турі: "Я не знаю, чому ресурси поміняли моє прізвище. Мабуть, вони побачили, що в моїх соцмережах я її змінила. Але я завжди буду грати під Світоліною, тільки після кар'єри зміню прізвище для особистого життя".

Багато ресурсів почали підписувати її тенісистку як Еліну Монфіс.

Я досягла багато чого під цим прізвищем і мене знають як Світоліну. У мене тато був би дуже засмучений, якби я змінила прізвище і грала під прізвищем Гаеля. Я пишаюся, що я Світоліна, завжди моя тенісна кар'єра буде пов'язана саме з цим прізвищем,

– сказала українська тенісистка.