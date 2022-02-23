Моя країна належить українцям, і ніхто ніколи не зможе привласнити її, – Олександр Зінченко

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко підтримав рідну країну, яка переживає далеко не найкращі часи. Футболіст впевнений, що ніхто не дозволить Росії забрати українські землі.

Зінченко: Ми свого не віддамо

Один із лідерів збірної України доєднався до слів підтримки, яка лунає з усіх куточків світу. Олександр Зінченко на своїй сторінці в інстаграмі виклав пост із картою України.

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До світлини футболіст додав зворушливий патріотичний текст про свою рідну країну. Гравець Манчестер Сіті впевнений, що ніхто та ніколи не зможе загарбати українські землі та кордони.

"Увесь цивілізований світ непокоїться ситуацією у моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і прагну донести свою думку", – заявив захисник "містян".

На фото – моя країна. Країна, у якій я народився та виріс. Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми стараємось прославляти й розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними. Моя країна належить українцям, і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми свого не віддамо! Слава Україні,

– написав Зінченко.



Зінченко підтримав Україну / Фото з інстаграму футболіста

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Відзначимо, що протягом 2015 – 2016 років Зінченко виступав за російську Уфу. З 2017 року грає за МанСіті в АПЛ.