Криваві гроші не пахнуть: московський Спартак прихистив ще двох зрадників України

Після початку повномасштабного вторгнення кожна людина в Україні зробила свій екзистенційний вибір. Переважна більшість наших спортсменів з перших днів підтримує рідну країну та Сили Оборони, проте, на жаль, не обійшлося й без зрадників.

У неділю, 25 лютого, з'явилася новина, що черговим футболістом, який обрав сторону зла став 21-річний колишній воротар молодіжної збірної України Мирослав Зновенко. Він перебрався до московського Спартака-2 та вже встиг зіграти в товариському матчі.

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Кодло зрадників

Повідомляється, що голкіпер став не єдиним колаборантом, який буде представляти столичний "запорєбриковий" клуб. У Спартаку-2 також працевлаштувалися відомі в українському футболі Віталій Віценець і Геннадій Зубов, які ще раніше переїхали в країну-агресорку та працювали тренерами у Звєзді з Санкт-Петербурга.

Вочевидь, саме вони й запросили в московський клуб 21-річного воротаря Зновенка, який кілька місяців перебував в Росії. Судячи з тенденції, перелік зрадників у Спартаку-2 може поповнитися новими іменами та стати об'єктом пропаганди про "адін народ".

Нагадаємо, що 33-річний Віталій Віценець під час повномасштабного вторгнення працював у тренерському штабі юнацької команди Кривбаса. На початку літа 2022 року його було звільнено через проросійську позицію.

. Спартак-2 наразі виступає в третьому за силою дивізіоні чемпіонату Росії.