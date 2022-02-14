Момент істини на Олімпіаді: збірна України з біатлону назвала склад на естафету

Збірна України продовжує плекати надії вибороти медалі на зимовій Олімпіаді в Пекіні. У вівторок, 15-го лютого, на чоловічу команду чекає естафета.

За день до гонки тренерський штаб збірної України визначився зі складом на естафету. Його назвав головний тренер Юрай Санітра.

Варте уваги Дудченко зробив шалений прорив на 37 позицій, Підручний за межами топ-10 персьюту

Склад України на чоловічу естафету

Богдан Цимбал

Артем Прима

Антон Дудченко

Дмитро Підручний

Слід зауважити, що в такій четвірці збірна України провела всі попередні естафети в сезоні-2021/2022. Проте в Пекіні "синьо-жовті" вперше стартуватимуть у такому порядку.

Найкращий результат нашої збірної у цьому сезоні – 5-а позиція в Естерсунді.

. Чоловіча естафета на Олімпіаді відбудеться 15-го лютого. Гонка розпочнеться о 08:30. В Україні естафету покаже Суспільне. Попередніми олімпійськими чемпіонами в естафеті були шведи, українці фінішували дев'ятими.