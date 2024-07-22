За крок до "золота": Україна стала віцечемпіоном молодіжного Євробаскету

У Румунії закінчився турнір з Євробаскету в дивізіоні B серед чоловіків до 20 років. Свій шлях до кінця на ньому пройшла молодіжна збірна України.

Румунія U-20 – Україна U-20 80:58 (18:12, 25:18, 21:13, 16:15)

У фіналі "синьо-жовті" зустрічалися з господарями турніру. На жаль, підопічні Валерія Плеханова не змогли обіграти своїх однолітків, пише 24 Канал.

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Як Україна стала срібним призером

На груповій стадії збірна України виграла 4 з 5 матчів та вийшла у плей-оф із першого місця, обійшовши Угорщину та Швецію завдяки різниці особистих зустрічей. На шляху до фіналу "молодіжка" переграла Грузію та Нідерланди.

Румунія ж без проблем вийшла у плей-оф, вигравши усі поєдинки на груповому етапі. У чвертьфіналі румуни перемогли збірну Угорщини, а у півфіналі – Фінляндію.

На жаль, фінал для команди Плеханова не задався з самого початку. Господарі майданчика одразу відірвалися, набравши стартові 8 очок матчу й надалі жодного разу не дозволили Україні зрівняти рахунок.

На початку другої чверті "синьо-жовті" змогли скоротити відставання до двох очок, але після цього провалили 5-хвилинний відрізок та відпустили румунів на 13 балів. Сирена після першої половини зустрічі зафіксувала рахунок 43:30.

У третій 10-хвилинці українці так і не змогли повернутися у гру та відпустили суперника ще сильніше. У підсумку, збірна Румунії виграла кожну чверть фінального матчу та заслужено стала переможцем молодіжного Євробаскету-2024.

Фінал Євробаскету U-20 Румунія – Україна: відео повного матчу

Найрезультативнішим баскетболістом у складі нашої команди став Павло Карасьов, який набрав 11 очок та здійснив два підбирання. 10 очок у свій актив записав Даніїл Сипало, який увійшов до символічної збірної турніру.

. Це друга поразка для України у фіналах молодіжного Євробаскету. У 2007 році "синьо-жовті" поступилися Чорногорії (68:89).

Зазначимо, що, попри поразку, збірна України піднялася в дивізіон А Євробаскету U-20. Наші баскетболісти не виступали там з 2022 року.