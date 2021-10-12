Молодіжна збірна України зі скрипом перемогла Фарерські острови у відборі на Євро-2023: відео

Молодіжна збірна України здобула третю перемогу у відборі на чемпіонат Європи 2023 року. У вівторок, 12 жовтня, "синьо-жовті" у Запоріжжі перемогли команду Фарерських островів.

Україна – Фарерські острови 1:0

Гол: Едмундссон, 24 (авт.)

Незабитий пенальті: Судаков, 41 (Україна)

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Збірна України на правах господаря та фаворита зустрічі активно увійшла в матч. Підопічні Руслана Ротаня ледь не відкрили рахунок на 17 хвилині.

Дмитро Криські виконав чудовий навіс у штрафний суперника: Богдан В'юнник опинився на вістрі атаки та пробив головою. Воротар Фарерських островів виконав божевільний сейв.

"Синьо-жовті" таки вийшли вперед на 24 хвилині. Михайло Мудрик підступно виконав навіс з кутового, після чого Андріас Едмундссон зрізав м'яч у власні ворота – 1:0!

Відео автоголу Едмундссона



Досить швидко українці могли подвоїти перевагу. Артем Бондаренко чудово закинув у штрафний на Костянтина Вівчаренка. "Динамівець" у боротьбі виграв верхову дуель та пробив головою. Голкіпер суперника знову був на висоті!

На 37 хвилині В'юнник мав ще одну нагоду. Гравець Маріуполя потужно пробив з меж штрафного, проте й цього разу Б'ярті-Віталіс Мерк відбив м'яч.

Наприкінці тайму Україна змарнувала стовідсоткову нагоду. Рефері помилково призначив пенальті у ворота Фарерських островів, побачивши гру рукою Едмундссона у власному штрафному.

До позначки підійшов Георгій Судаков та розіграв пенальті з Бондаренком. Голкіпер розкусив задум футболістів Шахтаря та відбив удар Бондаренка.

Відео незабитого пенальті

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У другому таймі збірна України продовжила марнувати моменти біля воріт суперника. Спершу свіжий Владислав Супряга з меж штрафного пробив у Б'ярті-Віталіса Мерка. А згодом Мудрик "розстрілював" голкіпера з близької відстані, але не зумів його переграти.

Під завісу матчу вбивчий шанс мав все той же В'юнник. Олексій Сич прорвався правим флангом та виконав силовий простріл. В'юннику залишалося тільки спрямувати м'яч у вільний кут, але Богдан не впорався із завданням.

У підсумку команда Ротаня відстояла мінімальну перевагу та здобула важливу перемогу!

Україна – Фарерські острови відеоогляд

У відборі на Євро-2023 збірна України зіграла вже 4 матчі. "Синьо-жовті" програли Франції, але переграли Вірменію та Сербію. Загалом у команди Руслана Ротаня 12 очок, що дозволяє перебувати серед лідерів турнірної таблиці.