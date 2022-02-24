МОК засудив порушення Росією олімпійського перемир'я
Джерело:МОК
Новим вторгненням в Україну Росія порушила олімпійське перемир'я, яке закінчується після завершення Паралімпіади у березні. Про це заявив 24 лютого Міжнародний олімпійський комітет (МОК).
Росія порушила олімпійське перемир'я
Зазначено, що олімпійське перемир’я розпочалося за сім днів до початку Олімпійських ігор 4 лютого 2022 року, і закінчується через сім днів після закриття Паралімпійських ігор 13 березня.
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"Міжнародний олімпійський комітет рішуче засуджує порушення олімпійського перемир'я російським урядом. Президент МОК Томас Бах повторює свій заклик до миру, який він висловив у своїх виступах на церемонії відкриття та церемонії закриття Олімпійських ігор", – йдеться у зверненні.
Відповідна резолюція ООН була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 2 грудня 2021 консенсусом всіх 193 держав-членів ООН.
У МОК наголосили, що після нещодавніх подій комітет глибоко стурбований безпекою Олімпійської спільноти в Україні. Він створив спеціальну групу з метою "пильного спостереження за ситуацією та координації гуманітарної допомоги членам Олімпійської спільноти в Україні", – йдеться у заяві.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.
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