Міжнародний союз ковзанярів відреагував на допінговий скандал Росії на Олімпіаді-2022

Першим допінговим скандалом на Олімпіаді-2022 стала позитивна проба в збірній Олімпійського комітету Росії. Її виявили в фігуристки після того, як збірна ОКР завоювала золото в командній першості.

Допінг у росіянки

Першим про допінг заявило британське видання Inside The Games. Саме через це і було відкладено церемонію нагородження переможців командної першості.

Згодом встановили й ім'я фігуристки, яку підозрюють у вживанні заборонених препаратів – це 15-річна Каміла Валієва.

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Водночас Міжнародний олімпійський комітет та Міжнародний союз ковзанярів уникав будь-який коментарів з цього приводу. МОК обмежився лише повідомленням, що це складна справа, яка вимагає юридичної допомоги.

Як відреагував Міжнародний союз ковзанярів

Міжнародний союз ковзанярів вирішив дати офіційне повідомлення з цього приводу. Але більше інформації від цього не стало.

"Посилаючись на останні повідомлення ЗМІ, що стосуються командного змагання з фігурного катання, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) не може розголошувати будь-яку інформацію про будь-яке можливе порушення антидопінгових правил. Це відповідає антидопінговим правилам ISU та антидопінговим правилам МОК у Пекіні-2022. Тому ISU наразі не даватиме подальших коментарів", – йдеться в повідомленні.

Поки триває розслідування. Валієва офіційно не відсторонена від змагань, а в збірної ОКР ще не забрали золотої медалі.