Мій бійцівський дух допоміг вийти у фінал, – Світоліна про секрет успіху у США

Еліна Світоліна вперше за 11 місяців пробилась у фінал турніру. Українська тенісистка прокоментувала перемогу над шведкою Ребеккою Петерсон на WTA 250 у Чикаго (США).

"Це завжди неймовірні відчуття"

Українка за 2,5 години вирвала перемогу у шведської тенісистки. Еліна Світоліна поділилась емоціями після матчу.

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Перша ракетка України зазначила, що поєдинок проти Ребекки Петерсон був дуже складним та відбувався за непростих умов. Але тенісистка залишилась задоволена своєю грою. 26-річна спортсменка назвала секрет своєї перемоги у півфіналі турніру у Чикаго.

Це завжди неймовірні відчуття, коли перемагаєш у такій боротьбі. Думаю, що мій бійцівський дух допоміг мені пройти далі. Непросто програвати сет, програвати його на тай-брейку, коли я була так близька до завершення матчу. Перед вирішальною партією я постаралася перезавантажитися, використовувати цю 10-хвилинну паузу, щоб трохи помедитувати і заново зібратися,

– розповіла Світоліна.

Цей фінал у США стане для нашої землячки першим за 11 місяців. Востаннє Еліна грала у вирішальній стадії у вересні 2020 року на турнірі у Страсбурзі.

У фіналі Світоліна зіграє проти Алізе Корне з Франції. Поєдинок відбудеться 28 серпня.