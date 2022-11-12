Луческу завершить кар'єру в кінці сезону: цікавий інсайд від друга тренера Динамо

Константін Ангелаку запевняє, що Мірча Михайлович хоче піти з київського клубу влітку 2023 року. За його словами, Луческу має намір відпочити та дати дорогу українським спеціалістам.

Цей сезон складається для Динамо вкрай невдало. Кияни вилетіли з Ліги чемпіонів у кваліфікації, а після потрапляння в Лігу Європи набрали лише очко та посіли останнє місце в групі.

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Також команда провалила старт в УПЛ, зазнавши трьох поразок. Тільки три перемоги в останніх турах дозволили "біло-синім" піднятись на п'яту сходинку, однак до лідера все одно ще залишається аж 12 балів.

При таких показниках гостро постало питання, чи варто продовжувати співпрацю із Мірчею Луческу. Близький друг коуча та експрезидент бухарестського Динамо Константін Ангелаке поділився інформацією, що наступного літа Містер завершить кар'єру тренера.

З особистої точки зору у Мірчі Луческу все гаразд. З точки зору прогресу київське Динамо йде як може, у тому сенсі, що команда грає там, де може. Легіонери пішли, а в них залишилися лише молоді українські футболісти. Він сказав мені, що, можливо, цей рік буде для нього останнім, що з нього достатньо і що йому потрібно подбати про себе, відпочити та знайти спокій. Напевно, якщо так ситуація і продовжуватиметься, то влітку він скаже Суркісу, що давайте зупинимося на цьому, хай знайдуть українця і рухаються далі,

– розповів Константін.

ВІдзначимо, що Луческу очолив Динамо у 2020 році. За цей час румунський спеціаліст здобув по одному чемпіонству, Кубку та Суперкубоку України, а також двічі вивів киян до групової стадії Ліги чемпіонів.

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Раніше Мірча довгий час тренував принципового суперника "біло-синіх" Шахтар. З ним Луческу підкорилося 22 трофеї, у тому числі Кубок УЄФА-2009. Також румун тренував збірні Румунії та Туреччини, Корвінул, бухарестські Динамо та Рапід, італійські Пізу, Брешію, Реджану та Інтер, турецькі Бешикташ та Галатасарай, а також російський Зеніт.