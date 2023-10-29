Битва аутсайдерів УПЛ: онлайн-трансляція матчу Минай – Верес

Недільну програму 12-го туру УПЛ-2023/2024 (29 жовтня) відкриють одразу два матчі. В одному із них Минай прийматиме Верес.

Поєдинок Минай – Верес розпочнеться 29 жовтня о 13:00. Переглянути недільну зустріч УПЛ можна буде безпосередньо на сайті 24 Каналу.

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Матч не за три, а за шість очок

Пряма трансляція на ютуб-каналі "УПЛ ТБ" стартує за 30 хвилин до початку поєдинку.

Це буде матч не за 3, а за 6 очок. Адже на футбольному полі зійдуться аутсайдери поточного сезону УПЛ-2023/024. Верес за 10 зіграних поєдинків набрав 6 пунктів. А Минай має у своєму активі лише 4 бали т відповідно посідають останню 16-ту сходинку.

Верес та Минай – команди, які провалюють першу частину чемпіонату української першості.

Перемога у цьому поєдинку дозволить Вересу наздогнати за балами луганську Зорю, яка у 12-у турі мінімально поступилась житомирському Поліссю, та наразі із 9 очками йде 13-ю.

Також рівняни можуть зрівнятись за балами із 14-м черкаським ЛНЗ (9 пунктів). Щоправда, дебютант УПЛ паралельно буде проводити свій домашній матч проти Оболоні, у якому має усі шанси на здобуття нових очок.

Минаю ж теж потрібна лише перемога, аби обігнати Верес у турнірній таблиці та скинути майбутнього суперника на останню позицію.

Онлайн-трансляція Минай – Верес