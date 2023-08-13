Два пенальті та вилучення: Дніпро-1 ледь не поступився аутсайдеру УПЛ – відеоогляд

Віцечемпіон УПЛ минулого сезону сподівався поповнити очковий запас в поєдинку з Минаєм. Проте команда Володимира Шарана зуміла створити проблеми представнику України в єврокубках.

Минай – Дніпро-1 1:1

Гол: Твердохліб, 89 – Бланко, 90+2

Дніпро-1 прибув на матч проти Минаю після ганебної поразки у кваліфікації Ліги Європи від празької Славії (0:3). Фізична та психологічна втома вплинула на результат матчу 3-го туру, пише 24 Канал.

До теми Неймовірний захист в дії: Колос подолав Верес та вийшов на другу сходинку в УПЛ – відеоогляд гри

Драма наприкінці зустрічі

Головний тренер гостей Олександр Кучер з перших хвилин матчу довірив місце в основі двом недавнім новачкам "спортклубівців" – Олександру Філіппову та Богдану Лєднєву. Проте така ротація складу не додала свіжості та гостроти в атаці.

В першому таймі ініціативою більше володіли "спортклубівці", але до реальних загроз воріт Бандури справа доходила рідко. Непогані нагоди змарнували Піхальонок та бразилець Білл.

На початку другого тайму дніпряни залишилися в меншості. Сарапій збив на підступах до штрафного футболіста Минаю та отримав від арбітра червону картку.

Проте найцікавіші події розгорнулися в останні хвилини зустрічі. Спочатку Копієвський поставив пенальті у ворота Минаю за доволі суперечливого епізоду. Але досвідчений Бандура зумів парирувати удар Бабенка.

На 89-й хвилині футболісти Минаю зуміли піймати Дніпро-1 на контратаці. Твердохліб скористався пасом Гечева і з другої спроби забив у ворота господарів. Проте це ще була не перемога.

На 2-й компенсованій хвилині арбітр поставив другий пенальті у ворота Минаю. Цього разу аргентинець Бланко переграв голкіпера. У підсумку драматичний матч завершився внічию – 1:1.

Відеоогляд матчу Минай – Дніпро-1

Минай здобув перше очко в чемпіонаті. Дніпро-1 у двох зіграних поєдинках набрав 4 бали.