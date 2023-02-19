Я плакав, – Миколенко розповів про батька, який пішов на фронт після 24 лютого

Віталій Миколенко з перших днів закріпив за собою місце на лівому фланзі оборони в основі Евертона. Український футболіст виступає в АПЛ, але його серце назавжди в Україні.

23-річний український легіонер є одним із тих легіонерів у Європі, які допомагають Україні у війні проти Росії. Сім'я Віталія Миколенка допомагає не лише фінансово. Його батько із перших днів повномасштабного вторгнення змінив свою будівельну роботу на зброю у руках.

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Миколенко: Моєю першою думкою було, що мій батько ніколи не зустрінеться з моїми дітьми

Захисник Евертона розповів про батька, який захищає Україну від ворога. Миколенко дізнався про патріотичний вчинок батька від матері. Віталій зізнався, що дав волю емоціям, коли почув таку інформацію.

Я був абсолютно вражений. Я плакав,

– сказав футболіст "ірисок".

Оборонець англійського клубу розповів про небезпечне спілкування з батьком по телефону. Адже спілкування футболіста могли перехопити російські військові.

Моєю першою думкою було, що мій батько ніколи не зустрінеться з моїми дітьми, коли вони будуть у мене. Він уже був у бункері майже без телефонного зв'язку. Ми могли говорити рідко, а надсилати текстові повідомлення було небезпечно, тому що ми не були впевнені, чи російські солдати зможуть їх перехопити і отримати інформацію,

– відповів Віталій.

"Коли мені вдалося поговорити з ним, він сказав, що йому не страшно, але я боявся. Він неймовірно сміливий і досі служить в армії. Якщо він потрібен десь, він піде", – додав захисник Евертона.

Замість поєдинку сина поїхав на фронт

Відзначимо, що батько Віталія пішов служити. Хоча мав вже заброньований квиток на домашній матч Евертона в АПЛ проти Манчестер Сіті, який повинен був відбутись 26 лютого 2022 року. Однак повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінили плани одного з найрідніших людей футболіста.

На жаль, той поєдинок закінчився поразкою "ірисок" 0:1. Миколенко у тій грі не брав участь, а отримав від тренерського штабу вихідний.

Нещодавно Віталій повідомив, що його батько вже у безпеці та навіть вже встиг завітати до Ліверпуля.

"Ми поїхали до центру міста, і коли ми увійшли до клубного магазину Everton Two, усі вітали мене: "Як справи, Міко?»" Тато був шокований тим, що всі знали мене і хотіли переконатися, що зі мною все гаразд", – розповів Миколенко.

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