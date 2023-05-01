Шапаренко провів перше тренування Динамо після моторошної травми у матчі Ліги Європи

Київське Динамо отримав підсилення у центр поля. Микола Шапаренко повністю відновився від пошкодження, яке отримав ще у вересні 2022 року у матчі Ліги Європи.

Нагадаємо, що того дня Динамо зіграло проти Фенербахче у Лізі Європи. Микола Шапаренко встиг відіграти 68 хвилин та вимушено покинув поле через травму. Динамо ж програло Фенербахче 2:1.

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Своєчасне підсилення

Медичне обстеження лише підтвердило серйозність пошкодження півзахисника – розрив передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба. Шапаренко ліг на операційний стіл.

Після хірургічного втручання, яке було зроблене у Барселоні, на Миколу чекало довге відновлення, яке тривало близько шести місяців.

І лише 1 травня Динамо повідомило, що Шапаренко повернувся у загальну групу. 30 квітня Микола провів своє перше тренування з командою.

Раніше 18 квітня сам футболіст поширив у своєму інстаграмі відео усього шляху свого повернення на футбольне поле.

Шапаренко повернувся до тренувань Динамо: дивіться відео

Відзначимо, що ще до травми Шапаренко встиг зіграти 9 матчів у поточному сезоні-2022/2023, у яких відзначився одним асистом.

Контракт Миколи зі столичним клубом розрахований до кінця вересня 2025 року.

До слова, Динамо після 23-х зіграних матчів посідає 4-те місце в УПЛ, маючи у своєму активі 44 очки. У киян на 5 балів менше, аніж набрала третя Зоря.

Перевага над п'ятою Олександрією складає 10 пунктів. В останньому поєдинку "біло-сині" з труднощами переграли харківський Металіст 1:3.

Вже 4 травня кияни зіграють на виїзді проти полтавської Ворскли.