Михайло Мудрик не допоможе збірній України на Олімпіаді-2024: в чому причина

Челсі прийняло рішення не відпускати Михайла Мудрика на Олімпійські ігри-2024. Окрім українця не відпустять також аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса.

Олімпійська збірна України з футболу вже розпочала активну підготовку до турніру. Руслан Ротань розраховував на Михайла Мудрика, який мав би допомогти команді.

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Чому Мудрик може пропустити Олімпіаду

Керівництво Челсі не хоче, щоб Мудрик та Фернандес пропустили літній етап підготовки до нового сезону. Особливо, зважаючи на той факт, що у "пенсіонерів" тепер новий тренер.

Енцо Марескі хоче бачити на тренуваннях всіх футболістів без винятку. Крім того, у Челсі побоюються можливих травм гравців на Олімпійських іграх.

Олімпіада-2024 відбудеться з 24 липня по 9 серпня.

Відзначимо, що збірні України та Аргентини потрапили до однієї групи на Іграх. У квартеті B команди зіграють з Марокко та Іраном.