Захисник збірної України став "джокером" Динамо, оформивши дубль із асистів у єврокубках: відео

Відбулись усі матчі 1-го туру групового раунду Ліги конференцій. Луганська Зоря змогла відібрати очки у фаворита групи Гента, але в українських уболівальників був ще один привід для радості.

21 вересня свій стартовий поєдинок у груповому раунді провело загребське Динамо. Хорвати приймали казахстанську Астану. Господарі без проблем розгромили суперника 5:1, пише 24 Канал.

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Чудовий вихід із заміни

Перша частина зустрічі закінчилась із мінімальною перемогою загребців 1:0. Автором єдиного голу став Бруно Петковіч, який реалізував пенальті. Усі інші п'ять голів влетіло у ворота вже у другому таймі.

Наш Богдан Михайліченко розпочав матч у запасі Динамо та вийшов на поле лише на 83-й хвилині. Але і цього вистачило українцю, аби стати "джокером" команди. Вже через дві хвилини Михайліченко асистував на Антоніо Маріна. Богдан точнісінько подав на голову одноклубника, який збільшив перевагу динамівців вже до 4:1. Марін одразу побіг подякувати українському оборонцю за чудову передачу.

На цьому український лівий захисник не зупинився. Вже у компенсований до матчу час Богдан оформив дубль серед гольових передач. Цього разу Михайліченко асистував Тібору Халіловичу, який забив красивий гол з-за меж штрафного майданчика.

Халілович встановив остаточний рахунок у матчі – 5:1, розгромна перемога Динамо Загреб над Астаною.

Відзначимо, що це перші результативні дії Михайліченка в 11-ти зіграних матчах за хорватський колектив. Нагадаємо, що Богдан виступає за Динамо із кінця липня 2023 року, коли на правах вільного агента перейшов із донецького Шахтаря.

Завдяки цій перемозі Динамо очолило групу "С". Свої три бали у 1-му турі набрала Вікторія Пльзень, яка обіграла Балкані (1:0).

Відеоогляд матчу Динамо Загреб – Астана