За крок від трагедії: гравець у Туреччині врятував суперника від моторошної травми – відео

Неймовірний епізод стався у матчі турецької Сперліги між Адана Демірспор та Істанбулспором. Футболіст гостей врятував життя супернику під час одного з моментів боротьби.

Жахливий епізод, який перетворився справжнім порятунком, стався на екваторі другого тайму, коли рахунок у зустрічі був 1:0 на користь господарів. Героєм цього епізоду став півзахисник Істанбулспора Флоріан Лошай, пише 24 Канал.

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Справжній футбольний порятунок, який міг закінчитись трагедією

27-річний гравець із Косово вправно спіймав Едуарда Мішу, який невдало зіграв на другому поверсі та летів вниз головою. Лошай сам гепнувся коліном об газон, але врятував гравця господарів від жахливого ушкодження, яке могло поставити крапку на футбольній кар'єрі, а, можливо, могло все закінчитись ще значно страшніше.

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Відзначимо, що обидва футболісти відіграли повний матч, який закінчився бойовою нічиєю. Після цього порятунку команди на обох забили три голи та розписали нічию 2:2.

Для рятівника Флоріана Лошая цей поєдинок став 18-м у поточному сезоні-2023/2024 (1 гол), а для врятованого Едуарда Мішу, який виступає в оренді із ПСЖ – 7-й матч. Додамо, що 20-річний футболіст після закінченню цього сезону може повернутись у паризький клуб, хоча у турків є опція викупу контракту.