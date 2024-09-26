Дивовижний гол врятував суперника Динамо від поразки на старті Ліги Європи

У середу, 25 вересня, стартував новий сезон оновленої Ліги Європи. Юний талант із Хоффенхайма забив дивовижний гол та врятував свою команду від поразки у матчі із Мідтьюлландом.

Мідтьюлланд – Хоффенхайм 1:1

Голи: Осоріо, 42 – Мерштедт, 90

Перед стартом цієї зустрічі шанси обох суперників були рівні, адже кризовий Хоффенхайм має всього 1 перемогу у перших 4 турах Бундесліги. Хоча Мідтьюлланд і лідирує у чемпіонаті своєї країни, але рівень команд Ліги Європи сильно відрізняється від команд із Данії, повідомляє 24 канал.

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Неймовірний гол Мерштедта врятував Хоффенхайм

Матч між "вовками" та "селянами" відбувся на стадіоні "МСХ Арена" у Хернінгу. Гра була рівна, але наприкінці першого тайму господарі поля вийшли вперед. Автором забитого гола став півзахисник данської команди Даріо Осоріо.

У другому таймі Хоффенхайм намагався пробити захист Мідтьюлланда, але без успіху. Однак, на останніх хвилинах матчу захист "вовків" припустився помилки.

18-річний Макс Мерштедт, який дебютував у Лізі Європи за Хоффенхайм, забив приголомшливий гол та врятував свою команду від поразки. У підсумку гра завершилась з рахунком 1:1.

Відеоогляд матчу Мідтьюлланд – Хоффенхайм:

Зазначимо, що наступний матч у Лізі Європи Хоффенхайм зіграє вдома проти Динамо Київ. Дата та час проведення гри – 3 жовтня, о 19:45 за київським часом.