Ми з першого класу за однією партою сиділи, – форвард збірної Довбик розповів історію кохання

Український нападник Артем Довбик зі своєю дружиною знайомий ще зі шкільної парти. Ще у першому класі їх посадили разом.

Артем Довбик одружився в липні 2020 року. Його обраниця – Юлія. Знайомі вони зі школи. З першого по четвертий клас пара сиділа за однією партою.

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Після цього вони опинилися в різних класах. Дівчина ж з п'ятого до 11 клас була президентом школи.

Знову більше проводити часу разом пара почала вже в 11 класі, коли готувалися до випускного – репетирували вальс.



"Я знаю, що це за людина, ми один одного відчуваємо, є про що поговорити. Найсумніше, коли нема про що з людиною поспілкуватися. Тому найголовніше, що ми один одного доповнюємо. Ми як одне ціле", – розповів про свою кохану Довбик.