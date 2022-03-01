Ми негайно призупиняємо відносини діловими партнерами в Росії, – НХЛ

Весь російський спорт йде слідом за російським кораблем. Міжнародні спортивні асоціації не хочуть мати щось спільне з росіянами.

Тепер доєдналася і НХЛ. Там заявили, що припиняють всі відносини діловими партнерами в Росії та призупиняють роботу російськомовних соціальних і цифрових медіасайтів.

Варте уваги ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та національні команди від усіх турнірів

"Національна хокейна ліга засуджує вторгнення Росії в Україну та закликає до мирного розв’язання проблеми якомога швидше.

Ми негайно призупиняємо відносини з нашими діловими партнерами в Росії та призупиняємо роботу наших російськомовних соціальних і цифрових медіасайтів. Крім того, ми припиняємо розглядати Росію як місце для будь-яких майбутніх змагань за участю НХЛ.

Ми також залишаємося стурбованими добробутом гравців з Росії, які грають в нашій лізі від імені своїх клубів НХЛ, а не від імені Росії. Ми розуміємо, що вони та їхні сім’ї перебувають у надзвичайно важкому становищі", – йдеться в повідомленні.

Російський спорт з нечуваною швидкістю відправляється на дно. 28 лютого у ФІФА та УЄФА повідомили, що всі російські команди, як клубні, так і національні, будуть відсторонені від участі турнірах.