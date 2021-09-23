Ми з Ентоні робимо ще один крок до історії, – Усик заговорив українською перед Джошуа

Олександр Усик взяв участь у пресконференції перед боєм з Ентоні Джошуа за титули чемпіона світу у важкій вазі. Непереможний Усик провів пресконференцію українською мовою.

Усик: Дуже довго чекав цього моменту

У першу чергу Усика запитали, чого він ще може досягти у професійній кар'єрі після того, як став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

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Відповідь боксера була лаконічна, після чого він розсміявся.

Та ще багато чого можна зробити,

– сказав Усик.

34-річний український боксер зазначив, що не нервується перед поєдинком та почувається добре.

"Я почуваюся дуже добре й дуже довго чекав цього моменту та бою. Я хочу подякувати команді Ентоні, Едді Хірну та свої команді за те, що все це відбудеться у суботу", – заявив Усик.

За словами Олександра, вони разом з Джошуа творять історію.

Всі ці поєдинки, які відбуваються у світі, вони залишають велику історію. Ми з Ентоні робимо ще один крок до історії, яку потім будуть згадувати, про яку будуть балакати, дивитися по телебаченню, читати. Це все історія, яку ми з ним робимо,

– резюмував Усик.

Олександр Усик та Ентоні Джошуа проведуть бій 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Боксери вже провели відкриті тренування. Офіційна процедура зважування відбудеться 24 вересня. Вечір боксу 25 вересня стартує о 22:00.