Ми дуже невдоволені, – українські тенісистки вимагають негайного скасування турнірів у Росії

Українські тенісистки повстали проти Жіночу тенісну асоціацію. Українки вимагають негайно жорстко покарати російський теніс та спортсменів.

Незадоволені відсутністю реакції на війну в Україні

Українські тенісистки зі сльозами на очах дивляться та переживають все те, що відбувається у їх рідній Україні. Росія зухвало напала на сусідню державу.

До теми Погодилась на умови Світоліної: росіянка Потапова зіграє під нейтральним прапором

19-річна киянка Марта Костюк опублікувала заявку до Жіночої тенісної організації з проханням скасувати турніру на території Росії. Також українські тенісистки просять заборонити російським командам носити національну символіку.

Переможниця юніорського Відкритого чемпіонату Австралії у 2017 році неприємно здивована зволіканням WTA. Асоціація миттєво реагувала на порушення правил у питаннях сексуальних домагань та несправедливості, але на війну в Україні не було жодної реакції.

Ми, українські тенісистки, дуже здивовані та незадоволені відсутністю будь-якої реакції на ситуацію в нашій батьківщині. Особливо дивно спостерігати за цим, згадуючи, якою оперативною, адекватною та сміливою була позиція WTA у питаннях соціальної несправедливості та сексуальних домагань,

– йдеться у заяві.

Патріотична позиція Світоліної

Відзначимо, що Еліна Світоліна відмовилась виходити на корт проти суперниць із Росії та Білорусі. Жереб звів її у першому колі в Мексиці якраз з росіянкою Анастасією Потаповою. Тому матч попередньому був скасований через патріотичну позицію Світоліної.

Згодом стало відомо, що російська тенісистка погодилась вийти на корт під нейтральним прапором. Маленька перемога, яка привезе до великої звитяги України над Росією. Поєдинок відбудеться 1 березня орієнтовно о 21:00.

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