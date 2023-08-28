Карпати розбили особливий клуб для Маркевича, очоливши таблицю: результати 5-го туру Першої ліги

Одразу на декілька днів (25-28 серпня) була розтягнута програма 5-го туру Першої ліги України з футболу 2023/2024. Тур запам'ятався, як драматичними поєдинками, так і розгромними перемогами.

Металіст – Карпати 0:3

Голи: Чачуа, 2, Демченко, 28, Рябов, 85

Харківський клуб переніс свій домашній матч на поле суперника – легендарний стадіон "Україна". Вже на 2-й хвилині нулі на табло змінились на 0:1 на користь Карпат, пише 24 Канал.

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Все розпочалось із передачі з глибини поля від захисника "левів" Мизюка, який своєю передачею знайшов Костенка. Ян віддав у район 11 метрів, де капітан номінально гостей Чачуа пробив повз Рибака.

Не встигли Карпати натішитись голом, як по усій Україні пролунала повітряна тривога – команди пішли в укриття. Через пів години оголосили про відбій, команди отримали декілька хвилин на розминку. Після чого поєдинок був відновлений.

На 21-й хвилині знову тривога змусила суддю призупинити поєдинок. Після відбою Металіст та Карпати повернулись на футбольне поле.

Тайм із двома повітряними тривогами

Після екватору першого тайму підопічні Маркевича подвоїли свою перевагу 0:2. Демченко відзначився дебютним голом у футболці львівського клубу. Єгор був вдячний Підлепенцю, який накрутив декількох захисників, після чого віддав під удар Демченку.

До перерви команди більше не забивали. Комфортний рахунок для "левів" 0:2.

Карпати володіли перевагою на футбольному полі, але м'яч таки одного разу побував у сітці воріт Кожухаря. Однак суддя скасував взяття воріт "зелено-білих" від Голубки через офсайд. Рахунок на табло "України" не змінився.

Наприкінці поєдинку "леви" забили втретє. Рябов, який вийшов на заміну, знову розрядив свою гармату. Артур пробив із дальньої відстані, далеко не найкращим чином зіграв на лінії воріт голкіпер Рибак, тому м'яч влетів у сітку воріт харків'ян – 0:3. Рябов знову забив.

Ця перемога дозволила Карпатам очолити групу "А" Першої ліги України. "Зелено-білі" набрали 13 балів. Стільки ж очок у Ниви Бузова. Трійку лідерів у цій групі замикає тернопільська Нива.

Металіст – Карпати: відеоогляд матчу

Щодо іншої групи "Б", то тут лідером є Інгулець, який за підсумками минулого сезону покинув УПЛ – 13 пунктів. Другим із 11 балами йде Вікторія Суми, а третім – Лівий берег із Києва (9 очок).

Результати усіх матчів 5-го туру Першої ліги України

Група "А":

Металіст – Карпати 0:3

Нива Б – Буковина 1:0

Прикарпаття – Хуст 7:0

Епіцентр – Нива Т 2:3

Агробізнес – Поділля 0:0

Група "Б":