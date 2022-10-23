Дніпро-1 на останніх хвилинах вирвав перемогу над Металістом та вийшов в лідери УПЛ

Дніпро-1 після перемоги над Металістом знову став одноосібним лідером УПЛ. Перемогти в матчі проти харків'ян вдалося завдяки голу наприкінці зустрічі.

Дніпро-1 – одна з двох команд в УПЛ в цьому сезоні, яка поки не програвала. За вісім матчів команда з Дніпра лише одного разу зіграла внічию, а пропустила за цей час лише чотири голи (це було у двох матчах).

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Восьмим матчем в УПЛ для дніпрян стала гра проти Металіста на виїзді. До цього харківський клуб переміг у двох матчах поспіль, тож хотів продовжити свою переможну серію і в матчі проти одного з лідерів УПЛ.

Особливістю цього матчу було те, що головний тренер Дніпро-1 – Олександр Кучер. Ще в минулому сезоні він тренував Металіст і готувався з командою до дебюту в УПЛ. Та після того, як президент Металіста Олександр Ярославський покинув Україну, а з Дніпро-1 пішов головний тренер, він очолив дніпровський клуб, куди забрав з собою і деяких лідерів харків'ян.

Все у матчі вирішив єдиний гол, який було забито на 85-й хвилині. Відзначився Когут, який в другому таймі вийшов на заміну. Він отримав закидання від Піхальонка, і вдало перекинув м'яч повз голкіпера у штрафному майданчику.

Вже після цього Металіст залишився у меншості, коли Книш отримав пряму червону картку за грубий фол проти Бабенка.

Металіст – Дніпро-1 0:1

Гол: Когут, 85

Вилучення: Книш, 89

Ця перемога дозволила Дніпро-1 знову одноосібно очолити турніру таблицю УПЛ. Адже Шахтар, який до цього ділив лідерство в чемпіонаті з дніпрянами, свій матч цього туру вирішив перенести на пізніший термін.