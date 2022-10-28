Зоря розгромила Металіст 1925 та догнала Шахтар в турнірній таблиці

Луганська Зоря не без проблем забила три голи у ворота харківського Металіст 1925. Та зрівнялася з донецьким Шахтарем за набраними очками.

Харківська команда в цьому матчі мала дві нагоди, щоб забити. Перший раз на початку матчу, а другий – одразу по перерві. Але обидва рази луганців рятував Мацапура.

Варте уваги Гол у ворота Динамо визнали найкращим у п'ятому турі Ліги Європи: відео карколомного удару

Зоря ж перший гол в цьому матчі забила першим же ударом в площину воріт. Правда стався він аж на 39-й хвилині. Після навісу від Данченка з правого флангу Чурко випередив суперника та головою відправив м'яч під штангу.

А на перерву команди пішли за рахунку 0:2. Нагнойний отримав пас у штрафний майданчик, після чого вирішив пробити з місця. Він закинув м'яч над захисником у верхній дальній кут воріт так, що голкіпер не зумів до нього дістатися.

Третій гол у ворота Металіст 1925 було забито після подачі з кутового – м'яч відлетів до Нагнойного, який пробив у падінні головою. Але м'яч влучив у перекладину воріт. Першим на підборі опинився Імереков, який пробив по воротах з відскоком м'яча від газону. Мозіль і цього разу не дотягнувся до м'яча.

До кінця матчу Зоря була ближча до того, щоб забити четвертий гол, аніж їх суперники до того, щоб скоротити відставання у рахунку. Свої нагоди змарнували Русин та Чурко.

Металіст 1925 – Зоря 0:3

Голи: Чурко, 38, Нагнойний, 45, Імереков, 58

Завдяки цій перемозі Зоря набрала 19 очок. Стільки ж у Шахтаря, який на другому місці. Але донецька команда зіграла на два матчі менше, аніж Зоря.

Металіст 1925 залишився на дев'ятому місці, втративши нагоду обійти Динамо в турнірній таблиці.

Відеоогляд матчу Металіст 1925 – Зоря