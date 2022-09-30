Металіст 1925 у меншості переграв Колос: відеоогляд матчу

​У матчі п'ятого туру УПЛ Металіст 1925 приймав Колос. Харків'яни завдали гостям першої поразки в сезоні.

Металіст 1925 – Колос 2:0

Голи: Мартинюк, 10 (пен), Русін, 30

Нагадаємо, що харків'яни не можуть приймати матчі на домашньому стадіоні у Харкові, тож зустріч відбулася на НСК "Олімпійський". Металіст 1925 без жодних проблем Здолав колос ​у матчі п'ятого туру УПЛ. Гра закінчилася рахунком 2:0, пише 24 канал.

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Вже на 10-й хвилині матчу господарі відкрили рахунок. Ярослав Мартинюк реалізував пенальті та вивів команду вперед.

На 23-й хвилині харків'яни залишилися в меншості. Червону картку за фол отримав захисник Дмитро Капінус.

Та навіть попри відсутність одного гравця Металіст 1925 зміг подвоїти свою перевагу. На 30-й хвилині другий м'яч до сітки воріт гостей забив Ростислав Русин.

Клуб із Ковалівки так і не встиг відповісти господарям матчу. Для Колоса це перша поразка в нинішньому сезоні Прем'єр-ліги. До цього ковалівці здобули 3 перемоги на 1 матч звели до нічиєї.

Таким чином, після п’яти ігор в УПЛ Металіст 1925 крокує на 6-й позиції, маючи у своєму активі 8 пунктів. "Колос", попри поразку – 2-й.

Відеоогляд матчу