Мессі побив рекорд легендарного Пеле за кількістю голів у кар'єрі

Ліонель Мессі забив у ворота Брюгге у Лізі чемпіонів. Нападник ПСЖ перевершив рекорд легенди футболу Пеле.

Один матч – два рекорди від Мессі

Аргентинський форвард ПСЖ став автором дублю у ворота бельгійського Брюгге. Свій другий гол у матчі Ліонель Мессі забив із пенальті.

Цікаво Мессі повторив рекорд Роналду в Лізі чемпіонів: відео унікального голу

Завдяки такій результативності володарю "Золотого м'яча-2021" вдалось переплюнути рекорд легенди футболу Пеле. За кар'єру Лео наколотив вже 758 голів та випередив нереальний показник бразильця, який за свою кар'єру забив 757 м'ячів.

У березні 2021 року показник Пеле вже побив Кріштіану Роналду. Саме португалець є найближчим до того, щоб стати найкращим футболістом світу за кількістю голів у кар'єрі, залишилось забити лише чотири м'ячі до рекорду Йозефа Біцана (805 голів).

У сезоні-2021/2022 Мессі провів вже 14 матчів, у яких забив 6 голів та зробив 3 асисти.

Відзначимо, що у грі проти Брюгге Мессі повторив рекорд самого Роналду, забивши у ворота 38-ї команди світу.

Відео першого голу Мессі

Пенальті від Ліонеля: відео

ПСЖ вийшов у плей-офф

ПСЖ переміг Брюгге у Парижі з рахунком 4:1. Французький гранд перемогою завершив груповий раунд Ліги чемпіонів.

Тепер на парижан чекає плей-офф. Підопічні Маурісіо Почеттіно з другого місця групи А пробились у наступну стадію. ПСЖ поступився лише одним очком лідеру групи Манчестер Сіті.