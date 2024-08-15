Російська культура лилася рікою: Медведєв жорстко обматюкав тренера у США – нецензурне відео

У четвер, 15 серпня, відбулися матчі 1/16 фіналу турніру серії ATP 1000 у Цинциннаті. В одному з них перша ракетка Росії Даніїл Медведєв зустрічався з чехом Їржі Легечкою

Росіянин поступився супернику у двох сетах з рахунком 6:7, 4:6. Під час поєдинку він учергове не зміг стримати емоції під контролем і продемонстрував світу російську культуру в усій красі, пише 24 Канал.

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Ганебна поведінка першої ракетки Росії

Після програшу першого сету на тай-брейку російський тенісист злетів з котушок. Він почав кричати нецензурні фрази у бік свого тренера Жиля Сервари, який сидів на трибунах. Робив він це російською мовою, якою не володіє його наставник.

Пішов ти на***, б****. Твоя х**** не працює. Твоя х**** не працює! Зроби щось, б****! Що за на***, б****?! Зроби, б****, щось, й****** в рот. Допоможи б****,

– прокричав Медведєв.

Суддя Орелі Торт винесла росіянину попередження за лайку, але він намагався довести свою невинуватість. За словами Медведєва, він спілкувався сам із собою, проте цей аргумент, звичайно ж, йому не допоміг.

"Чому ви даєте мені попередження? Я розмовляю сам із собою. У чому проблема? В іншому матчі, коли я розмовляв сам із собою, ви нічого не зробили. Я розмовляю сам із собою... У чому проблема?" – обурився тенісист.

Медведєв облаяв свого тренера під час матчу: дивіться відео

Зазначимо, що ця поразка стала третьою поспіль для Даніїла Медведєва. Наразі він є п'ятою ракеткою світу, проте невдовзі може втратити свої позиції. Росіянин буде захищати очки на US Open, де минулого року він дійшов до фіналу.