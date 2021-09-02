Мбаппе ризикує пропустити матч зі збірною України

Лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе може не прилетіти у Київ. Футболіст ризикує пропустити матч проти України у відборі на чемпіонат світу-2022.

У збірної Франції можуть бути проблеми

Французька збірна може залишитись без лідера атакувальної лінії. Кіліан Мбаппе отримав травму. Це черговий шанс для збірної України.

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22-річний нападник відчув біль у литковому м'язі та був замінений у грі проти Боснії і Герцеговини. На 90- хвилині футболіст сів на лавку для запасних, замість нього на поле вийшов Мусса Діабі.

Мбаппе може не прилетіти у Київ на гру відбору на чемпіонат світу-2022 проти України. Матч відбудеться 4 вересня на НСК "Олімпійський".

Найближчим часом футболіст пройде медогляд, де буде визначено, чи зможе гравець відновити до поєдинку з "синьо-жовтими". Також Кіліан ризикує не зіграти проти Фінляндії (7 вересня).