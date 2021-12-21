Мбаппе, Погба, Дибала: список топ-футболістів, які скоро стануть вільними агентами

Незабаром у Європі відкриється трансферне вікно. Однак ключовим у 2022 році будуть не зимові переходи футболістів, а – літні. Річ у тім, що цілий ряд зіркових футболістів вже за пів року стануть вільними агентами та зможуть практично безкоштовно змінювати клуб.

Футболісти, в яких закінчуються контракти

За футбольними законами гравець має право вести переговори про перехід в інший клуб за пів року до закінчення його контракту з чинною командою. Здебільшого, цим займається агент футболіста.

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Наприклад, влітку 2021 року як вільні агенти клуби змінили Ліонель Мессі, Серхіо Рамос, Джанлуїджі Доннарумма, Давід Алаба та інші. Їх нові клуби не платили за трансфер попереднім командам.

Водночас новим командам Мессі, Алаби, Рамоса та інших довелося заплатити клубам, які виховали цих гравців, платіж солідарності. Це передбачено фінансовими правилами футболу.

Також у деяких випадках клубам довелося виплачувати бонуси гравцям та навіть агентам. Не обійшлося без великих зарплат. До прикладу, Реал заплатив Алабі 20 мільйонів євро за підписання контракту. Також в австрійця зарплата понад 12 мільйонів євро на рік.

Уже 1-го січня такі футболісти, як Кіліан Мбаппе, Поль Погба, Пауло Дибала та інші зможуть домовляться про контракт з іншими клубами.

Топ-10 футболістів, у яких закінчується контракт

1. Кіліан Мбаппе (160 мільйонів євро)

2. Поль Погба (60 мільйонів євро)

3. Франк Кесс'є (55 мільйонів євро)

4. Пауло Дибала (50 мільйонів євро)

5. Усман Дембеле (50 мільйонів євро)

6. Лоренцо Інсіньє (48 мільйонів євро)

7. Марсело Брозович (40 мільйонів євро)

8. Антоніо Рюдігер (35 мільйонів євро)

9. Ніклас Зюле (35 мільйонів євро)

10. Андреа Белотті (35 мільйонів євро)



Топ-10 футболістів, у яких закінчується контракт / Фото Transfermarkt