Тухель топить Баварію на дно, Майнц опустив мюнхенців на друге місце у Бундеслізі: відеоогляд

Баварія 22 квітня зіграла на виїзді проти Майнца у рамках 29-го туру німецької Бундесліги. Мюнхенський клуб несподівано зазнав розгромної поразки.

Майнц – Баварія 3:1

Голи: Ажорк, 65, Баррейру, 73, Мартін, 79 – Мане, 29

Поєдинок став поверненням Садіо Мане до основи Баварії після скандалу з Лероєм Сане. Нагадаємо, що сенегалець розбив губу одноклубнику у роздягальні після матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, повідомляє 24 Канал.

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Таке повернення принесло свій результат у першому таймі. На 29-й хвилині саме Мане вивів Баварію уперед 0:1. Садіо головою замкнув передачу від Канселу. Це був би вже другий гол сенегальського вінгера, якби його перше взяття воріт було зараховане.

На перерву Баварія пішла з мінімальною перевагою на табло 0:1.

Жахлива 45 хвилин від Баварії

Після відпочинку уболівальники побачили аж три голи, але були вони всі забиті виключно футболістами Майнца. Тому фанати гостей із Мюнхена воліли б взагалі стерти із пам'яті другу 45-хвилинку у виконанні їх улюбленців.

На 65-й хвилині рахунок у матчі став рівним 1:1. Ажорк вдало зіграв головою впритул на добиванні після сейву Зоммера.

Нічия протрималась рівно вісім хвилин. Після чого Баррейру вперше у матчі вивів Майнц уперед – 2:1. Величезний провал був у захисті Баварії. Баррейро розстріляв володіння Зоммера після передачі Онісіво.

Вже через шість хвилин господарі збільшили свою перевагу у рахунку до 3:1. Мартін наважився на удар з-за меж штрафного та більярдним пострілом вразив нижній кут воріт мюнхенської команди.

Якби не старалась Баварія, але Майнц не віддав вже перемоги та трьох очок. Господарі завдали підопічним Тухеля поразки 3:1.

Баварія зазнала вже третього фіаско під керівництвом німця Тухеля. Мюнхенці не знають смаку перемог вже протягом чотирьох поспіль матчів.

Поразка опустила Баварію на друге місце у Бундеслізі. Тепер мюнхенський колектив поступається дортмундській Боруссії одним балом – 60 проти 59-ти у команди Томаса Тухеля.

Майнц із 45 балами посідає 6-ту позицію. А це зона відбіркових матчів Ліги конференцій.

Майнц – Баварія: відеоогляд матчу