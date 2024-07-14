Він невисокий і м'язистий, – Тайсон назвав сучасного боксера, який найбільше схожий на нього

Легендарний Майк Тайсон розповів, чи є серед боксерів сьогодення хтось, хто йому нагадує себе в минулому. Вибір американця став дещо неочікуваним.

"Залізний Майк" є одним із найвидатніших бійців у історії. Він володів титулом абсолюта та був володарем низки рекордів, тож сучасних боксерів дуже часто намагаються порівнювати з ним.

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Кого обрав "Залізний Майк"

Сам Майк Тайсон назвав єдиного чинного бійця, який схожий на нього. "Залізний Майк" здивував багатьох та обрав Ісаака Круса.

"Я люблю багатьох сучасних бійців, таких як Джервонта Девіс. Але я не знаю, чи є зараз хтось, хто схожий на мене. Якби мені довелося назвати когось, хто більше наблизився до мого стилю, я б назвав Ісаака Круса.

Він невисокий і м'язистий для своєї вагової категорії, як і я, і він любить атакувати суперника. Люди можуть подумати, що я назвав би Девіса, але "Танк" дуже нагадує мені Аарона Прайора, вважаю це великим компліментом для нього", – сказав Тайсон.

. Ісаак Крус є чинним чемпіоном світу за версією WBA в першій напівсередній вазі. Він провів на професійному рівні 29 боїв, у яких здобув 26 перемог, двічі рефері фіксували нічию, а єдиної поразки зазнав від Джервонти Девіса.

Нагадаємо, що сам "Залізний Майк" зовсім скоро (вперше з 2005 року) вийде у ринг, щоб провести бій проти ютубера та боксера Джейка Пола. Поєдинок відбудеться 15 листопада.