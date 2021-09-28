Мати сестер Семеренко померла від коронавірусу
Джерело:biathlon.com.ua
Горе спіткало сім'ю українських біатлоністок Валентини й Віти Семеренко. Від коронавірусу померла мати спортсменок – Галина Семеренко.
Трагедія сталася 27 вересня. Обидві спортсменки вже розповіли про це у своїх соцмережах.
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Причиною смерті стали ускладнення
Галина Семеренко померла через ускладнення, викликані коронавірусною хворобою. 29 вересня її тіло привезуть з Сум у Краснопілля, де о 13 годині того ж дня й розпочнеться прощальна церемонія.
Федерація біатлону України та адміністрація сайту висловлюють глибокі співчуття Віті, Валі й усім рідним і близьким. Земля пухом…
– мовиться у повідомленні.
Віта Семеренко присвятила своїй померлій матері вірша.
Вірш Віти Семеренко:
Ты далеко… Ушла внезапно...
Туда, где мир совсем иной...
Туда, где холодно и зябко...
Где ждут нас вечность и покой...
Не верю… плачу и тоскую...
Кричу… зову… не уходи...
И в тишине Ему шепчу я:
Верни, пожалуйста… верни...
Ты далеко… но ты и рядом,
Я чувствую твоё тепло...
Как-будто, прошептала нежно:
Всё будет, дочка, хорошо.
Ты далеко… но я же знаю,
Что в доме ты моём всегда...
И снова я твой взгляд встречаю,
Родные вижу я глаза.
Прости меня… за те минуты,
Что провела я не с тобой...
За расставанья… за разлуки,
За сумасшедший мир чужой.
Ты жди меня… не очень скоро...
Хоть не подвластна нам Судьба,
Всё остановится однажды...
Мы будем вместе… навсегда