Мати сестер Семеренко померла від коронавірусу

Горе спіткало сім'ю українських біатлоністок Валентини й Віти Семеренко. Від коронавірусу померла мати спортсменок – Галина Семеренко.

Трагедія сталася 27 вересня. Обидві спортсменки вже розповіли про це у своїх соцмережах.

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Причиною смерті стали ускладнення

Галина Семеренко померла через ускладнення, викликані коронавірусною хворобою. 29 вересня її тіло привезуть з Сум у Краснопілля, де о 13 годині того ж дня й розпочнеться прощальна церемонія.

Федерація біатлону України та адміністрація сайту висловлюють глибокі співчуття Віті, Валі й усім рідним і близьким. Земля пухом…

– мовиться у повідомленні.

Віта Семеренко присвятила своїй померлій матері вірша.

Вірш Віти Семеренко:

Ты далеко… Ушла внезапно...

Туда, где мир совсем иной...

Туда, где холодно и зябко...

Где ждут нас вечность и покой...

Не верю… плачу и тоскую...

Кричу… зову… не уходи...

И в тишине Ему шепчу я:

Верни, пожалуйста… верни...

Ты далеко… но ты и рядом,

Я чувствую твоё тепло...

Как-будто, прошептала нежно:

Всё будет, дочка, хорошо.

Ты далеко… но я же знаю,

Что в доме ты моём всегда...

И снова я твой взгляд встречаю,

Родные вижу я глаза.

Прости меня… за те минуты,

Что провела я не с тобой...

За расставанья… за разлуки,

За сумасшедший мир чужой.

Ты жди меня… не очень скоро...

Хоть не подвластна нам Судьба,

Всё остановится однажды...

Мы будем вместе… навсегда