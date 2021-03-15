Збірна України може провести березневі домашні матчі кваліфікації ЧС-2022 на стадіоні "Металіст" у Харкові. Зараз проведення зустрічей проти Фінляндії (28 березня) і Казахстану (31 березня) заплановано на "Арені Львів".

Поле стадіону не готове до цих матчів, хоч і УАФ попросила не проводити на арені ігри до кінця березня.

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На стадіоні "Металіст" стан газону теж не в найкращому стані. За останній тиждень на арені не працював нормально підігрів через поломки тепломережі.

Коли приймуть рішення

15 березня "Металіст-1925" прийме "Альянс" на "Металісті". 16 березня УАФ прийме рішення, де проводити матчі збірної.

Зверніть увагу! Директор "Арени Львів" Ольга Манько сказала, що стадіон підписав договори з УАФ по проведенню цих зустрічей у Львові, зроблені платежі, поле готують.

Проблеми газону "Арени Львів" перед матчем збірної України: коротко