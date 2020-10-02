Матчі збірної України проти Іспанії та Німеччини можуть перенести до Львова: причина
На засіданні КМДА 2 жовтня розглянули листи МОЗ і УАФ про скасування заборони на проведення матчів у Києві з глядачами. У зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією було прийнято рішення залишити заборону в силі.
Як повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside", в УАФ все ж хочуть провести найближчі матчі збірної України з глядачами. Розглядаються кілька варіантів вирішення цього питання.
Коротко Збірна України проведе матчі з Німеччиною та Іспанією з глядачами на трибунах
Один з них – перенесення ігор Ліги націй проти Німеччини та Іспанії до Львова. Місцева влада міста дозволила відвідування трибун в кількості 30% від них.
Календар матчів збірної України у 2020 році
- Франція – Україна. 7 жовтня 2020 року. Сен-Дені, "Стад де Франс".
- Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Польща – Україна. 11 листопада. Хожув, "Сілезький стадіон"
- Німеччина – Україна. 14 листопада. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцарія – Україна. 17 листопада 2020 року. Люцерн, "Свісспорарена".