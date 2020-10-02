На засіданні КМДА 2 жовтня розглянули листи МОЗ і УАФ про скасування заборони на проведення матчів у Києві з глядачами. У зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією було прийнято рішення залишити заборону в силі.

Як повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside", в УАФ все ж хочуть провести найближчі матчі збірної України з глядачами. Розглядаються кілька варіантів вирішення цього питання.

Коротко Збірна України проведе матчі з Німеччиною та Іспанією з глядачами на трибунах

Один з них – перенесення ігор Ліги націй проти Німеччини та Іспанії до Львова. Місцева влада міста дозволила відвідування трибун в кількості 30% від них.

Календар матчів збірної України у 2020 році