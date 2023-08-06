Ледве уникли трагедії: дитина сильно поранила руку під час матчу УПЛ

Неприємний інцидент трапився під час поєдинку чемпіонату України Минай – ЛНЗ. Завдяки оперативній допомозі лікарів дитині вдалося врятувати життя.

У поєдинку 2-го туру Минай на своєму полі приймав дебютанта УПЛ черкаський ЛНЗ. Під час поєдинку трапився інцидент, про який повідомив журналіст Ігор Семйон.

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Небезпечна огорожа стадіону

На 29-й хвилині арбітр зупинив матч через події, які відбувалися за межами поля. Медики обох команд кинулися до огорожі стадіону, звідки лунав сильний жіночий крик.

Як з'ясувалося згодом, дитина, яка спостерігала за матчем, порізала руку об металевий штир огорожі. Сильну кровотечу вдалося зупинити завдяки вчасній допомозі клубних лікарів, а також медикам швидкої, які чергували на поєдинку.

Згодом дитину доставили до лікарні. Наразі здоров'ю малечі нічого не загрожує. Минай взяв ситуацію під власний контроль.

Нагадаємо, що згідно з регламентом поєдинки УПЛ відбуваються без глядачів. Проте вболівальники зазвичай спостерігають за подіями на полі з-за огорож стадіонів.